Тренер «Барселоны» Флик: матч с «Челси» будет потрясающим

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с «Челси» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы всегда подстраиваемся под соперника. Понимаем, как хотим играть, но и осознаём, что необходимо в игре с конкретным оппонентом. У нас всегда так, не собираемся играть похожим образом в каждом матче.

Каждый сезон не похож на предыдущий. С того момента, когда «Барса» была здесь [на «Стэмфорд Бридж»] в прошлый раз, произошло много изменений, это касается как игроков, так и клуба в целом. Каждый сезон уникален.

В прошлом сезоне мы провели потрясающие матчи на потрясающих стадионах. Каждый матч не похож на предыдущий, этот будет потрясающим: две великие команды, та, которая допустит меньше ошибок, обязательно победит», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.