Эспаньол — Севилья, результат матча 24 ноября 2025, счет 2:1, 13-й тур Примеры 2025/2026

«Эспаньол» обыграл «Севилью» в 13-м туре чемпионата Испании
Комментарии

Завершён матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Севилья». Встреча состоялась на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона). В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Сесма Эспиноса. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали хозяева поля.

Испания — Примера . 13-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Милья – 48'     2:0 Фернандес – 84'     2:1 Маркан – 86'    

Первый гол в матче забил нападающий каталонцев Пере Милья во втором тайме на 48-й минуте. В конце встречи на 84-й минуте форвард «Эспаньола» Роберто Фернандес закрепил преимущество своей команды, а через две минуты защитник гостей Маркан установил окончательный счёт – 2:1.

После этой игры «Севилья» с 16 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Эспаньол» с 21 очком находится на шестой строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
