«Эспаньол» обыграл «Севилью» в 13-м туре чемпионата Испании

Завершён матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Севилья». Встреча состоялась на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона). В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Сесма Эспиноса. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали хозяева поля.

Первый гол в матче забил нападающий каталонцев Пере Милья во втором тайме на 48-й минуте. В конце встречи на 84-й минуте форвард «Эспаньола» Роберто Фернандес закрепил преимущество своей команды, а через две минуты защитник гостей Маркан установил окончательный счёт – 2:1.

После этой игры «Севилья» с 16 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Эспаньол» с 21 очком находится на шестой строчке.