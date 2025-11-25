Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 24 ноября, завершился 13-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании

Пятница, 21 ноября:

«Валенсия» – «Леванте» – 1:0.

Суббота, 22 ноября:

«Алавес» – «Сельта» – 0:1;

«Барселона» – «Атлетик» Бильбао – 4:0;

«Осасуна» – «Реал Сосьедад» – 1:3;

«Вильярреал» – «Мальорка» – 2:1.

Воскресенье, 23 ноября:

«Овьедо» – «Райо Вальекано» – 0:0;

«Бетис» – «Жирона» – 1:1;

«Хетафе» – «Атлетико» Мадрид – 0:1;

«Эльче» – «Реал» Мадрид – 2:2.

Понедельник, 24 ноября:

«Эспаньол» – «Севилья» – 2:1.

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал» (32 очка), на второй строчке располагается «Барселона» (31). Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (29).