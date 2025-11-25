Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Испании по футболу 2025/2026: результаты на 24 ноября, календарь, таблица

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 24 ноября, завершился 13-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании

Пятница, 21 ноября:

«Валенсия» – «Леванте» – 1:0.

Суббота, 22 ноября:

«Алавес» – «Сельта» – 0:1;
«Барселона» – «Атлетик» Бильбао – 4:0;
«Осасуна» – «Реал Сосьедад» – 1:3;
«Вильярреал» – «Мальорка» – 2:1.

Воскресенье, 23 ноября:

«Овьедо» – «Райо Вальекано» – 0:0;
«Бетис» – «Жирона» – 1:1;
«Хетафе» – «Атлетико» Мадрид – 0:1;
«Эльче» – «Реал» Мадрид – 2:2.

Понедельник, 24 ноября:

«Эспаньол» – «Севилья» – 2:1.

Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал» (32 очка), на второй строчке располагается «Барселона» (31). Тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (29).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Ямаль рассказал, что думает о возвращении «Барселоны» на «Камп Ноу»
Истории
Ямаль рассказал, что думает о возвращении «Барселоны» на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android