«В данном случае я потерял отца». Ловчев — о смерти легенды «Спартака» Симоняна

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» и всего отечественного футбола Никиты Симоняна.

«Я считаю Симоняна отцом, добавляю, конечно, футбольным. Это он меня привёл в «Спартак», сделал хорошим футболистом. При нём я стал лучшим футболистом страны в 1972 году. Хотел бы отметить человеческие качества Симоняна. Это большое счастье, когда он приехал ко мне на 75‑летие, весь зал встал и встретил его аплодисментами. Для меня это трагедия больше в два раза, потому что я в данном случае потерял отца», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.