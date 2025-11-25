Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич назвал единственное условие, при котором Романов станет главным тренером «Спартака»

Генич назвал единственное условие, при котором Романов станет главным тренером «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о шансах исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадима Романова остаться в этой роли на постоянной основе.

«Вадик не останется главным тренером. Я думаю, он прекрасно понимает, что не останется главным тренером. В одном только случае это возможно. Даже не четыре победы подряд во всех матчах до конца сезона. Только в том случае, если, как в «Спартаке» принято, игроки — Барко и другие — соберутся, пойдут к руководству и скажут: «Нам так нравится Вадим Юрьевич, такая классная атмосфера, нас так всех раскрывают, не надо искать другого тренера», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Романов является исполняющим обязанности наставника красно-белых после ухода из клуба серба Деяна Станковича. После 16 туров РПЛ «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Гвардиола и Клопп не приедут». Юран высказался о перспективах Романова в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android