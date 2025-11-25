Генич назвал единственное условие, при котором Романов станет главным тренером «Спартака»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о шансах исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадима Романова остаться в этой роли на постоянной основе.

«Вадик не останется главным тренером. Я думаю, он прекрасно понимает, что не останется главным тренером. В одном только случае это возможно. Даже не четыре победы подряд во всех матчах до конца сезона. Только в том случае, если, как в «Спартаке» принято, игроки — Барко и другие — соберутся, пойдут к руководству и скажут: «Нам так нравится Вадим Юрьевич, такая классная атмосфера, нас так всех раскрывают, не надо искать другого тренера», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Романов является исполняющим обязанности наставника красно-белых после ухода из клуба серба Деяна Станковича. После 16 туров РПЛ «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице.