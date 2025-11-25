Черданцев поделился историей о встрече сборных СССР и Бразилии в память о Симоняне

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев привёл историю о встрече сборных СССР и Бразилии, рассказанную легендарным футболистом Никитой Симоняном, в память о нападающем.

«Никита Павлович обладатель множества уникальных достижений, но одно из них совершенно точно не повторит никто: Симонян автор первого гола сборной СССР на чемпионатах мира. Произошло это знаменательное событие… в 1958(!!!) году. На том чемпионате мира впервые увидел Пеле, и Никита Павлович был одним из первых футболистов, кто сыграл против него в международном матче. Но удивительно, что когда мы несколько лет назад вспоминали с Никитой Павловичем тот чемпионат, он рассказал мне историю из того матча, связанную не с Пеле, как ни странно, а с другим футболистом. Привожу эту историю здесь в память о легенде советского футбола Никите Павловиче Симоняне.

«Так получилось, что с 1958-го года мы пересекались с Пеле всего один раз на чемпионате в Испании в 1982-м. Летели вместе из Барселоны в Мадрид. Он сидел позади меня, и мы дали ему что-то для автографа. Не представились, нет, он подумал, что мы обычные любители футбола. А тогда в посольстве подводят его ко мне: это Никита Симонян, против которого вы играли в 1958-м на чемпионате мира. И вдруг он так посмотрел на меня и говорит: «Хочу перед вами извиниться». — «За что?» — «Ну за то, что мы вас обыграли». Я говорю, что обыграли вы нас с вполне приличным счётом, всего лишь 2:0, и потом мы проиграли будущему чемпиону мира, величайшей команде. Загалло, Диди, Вава — это было что-то невероятное, как они играли, но на их фоне Гарринча выделялся так, будто это человек с другой планеты. У него вообще невозможно было отобрать мяч. Они почувствовали слабинку, что он обыгрывает нашего крайнего защитника Борю Кузнецова и стали все мячи отправлять ему на фланг. Мы с Валей Ивановым были впереди на голодном пайке, потому что передач вообще не получали. Когда мяч оказывался у Бори он дул его куда попало вперёд на 80 метров. Мы ему с Валей кричим: «Боря, заканчивай уже лупить, дай нам хотя бы мяч почувствовать!» А он: «Да вы, ёлки-палки, не видите что ли, что творится! Дайте передохнуть, итить вашу мать!»

То как играла Бразилия в 58-м, это была фантастика! Я с тех пор ничего подобного больше никогда не видел…»

Спасибо, Никита Павлович за Ваш футбол! Светлая память…», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.