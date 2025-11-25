Погребняк опубликовал пост в связи с известием о смерти легенды «Спартака» Симоняна

Бывший российский нападающий Павел Погребняк отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного экс-футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Это огромное горе для всего футбольного мира. Никита Павлович Симонян — легенда, чьё имя навсегда связано со «Спартаком» и российским футболом. Светлая память. Мы не забудем», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака».