Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк опубликовал пост в связи с известием о смерти легенды «Спартака» Симоняна

Погребняк опубликовал пост в связи с известием о смерти легенды «Спартака» Симоняна
Комментарии

Бывший российский нападающий Павел Погребняк отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного экс-футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Это огромное горе для всего футбольного мира. Никита Павлович Симонян — легенда, чьё имя навсегда связано со «Спартаком» и российским футболом. Светлая память. Мы не забудем», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака».

Материалы по теме
«Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна
«Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android