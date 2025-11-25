Дзюба впервые прокомментировал увольнение Карпина с поста главного тренера «Динамо»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба впервые высказался об уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина с поста наставника московского «Динамо».

«Я несильно удивился. Ожидал, что так произойдёт, но думал, что это скорее зимой случится», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После объявления об уходе из стана бело-голубых Валерия Карпина 17 ноября обязанности главного тренера московской команды исполняет Ролан Гусев. По итогам 16 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Следующий матч бело-голубые проведут на выезде с грозненским «Ахматом» 30 ноября.