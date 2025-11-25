Скидки
Ловчев рассказал о поступке Симоняна, раскрывающем его человеческие качества

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил поступок олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиты Симоняна после финального матча того турнира. Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

«В 1956 году выиграли Олимпийские игры. Финал. До этого в нападении играл Эдуард Стрельцов. В раздевалке, только получив эту медаль, Никита Павлович отдает её. Это его человеческие качества, больше говорить не о чем», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

