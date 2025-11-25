Скидки
Сафонов рассказал о встрече с экс-игроком «Краснодара» после игры «ПСЖ» с «Гавром»

Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал пост после матча парижан с «Гавром» в рамках 13-го тура Лиги 1, где встретился с датским полузащитником Юнесом Намли, с которым он ранее вместе выступал за «Краснодар».

Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Ин – 29'     2:0 Невеш – 65'     3:0 Баркола – 87'    

«Кстати, было неожиданным встретить Юнеса в Гавре. Жаль, что не успели сфоткаться, но футболку я у него забрал. Лайк, если помните такого парня», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов и Намли играли вместе за «быков» в сезоне-2019/2020. Всего на счету датчанина 18 матчей в составе российского клуба, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

