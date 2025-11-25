Скидки
Семшов поделился двумя памятными для себя фразами легенды футбола Симоняна

Семшов поделился двумя памятными для себя фразами легенды футбола Симоняна
Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного экс-футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Пересекались с Никитой Павловичем в сборных. Думаю, что это глыба, легенда отечественного футбола. Независимо от клубных пристрастий все его ценили, уважали и все могли с ним спокойно пообщаться. Мне запомнилось несколько его фраз. В детском футболе многие родители спрашивают «какой ключ к успеху». Никита Павлович всегда говорил, что нет никаких ключей к успеху — нужно просто любить и погружаться полностью в футбол.

Второе у него выражение было, немножко разгрузочное: «Персональная опека жены — серьёзнее, чем персональная опека защитника». Смешная фраза, но где‑то она и правдивая. Мы потеряли человека, которого любили в нашей стране. Он достиг многого в футболе как игрок и тренер», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

