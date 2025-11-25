Семшов поделился двумя памятными для себя фразами легенды футбола Симоняна

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на новость об уходе из жизни легендарного экс-футболиста «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна. Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Пересекались с Никитой Павловичем в сборных. Думаю, что это глыба, легенда отечественного футбола. Независимо от клубных пристрастий все его ценили, уважали и все могли с ним спокойно пообщаться. Мне запомнилось несколько его фраз. В детском футболе многие родители спрашивают «какой ключ к успеху». Никита Павлович всегда говорил, что нет никаких ключей к успеху — нужно просто любить и погружаться полностью в футбол.

Второе у него выражение было, немножко разгрузочное: «Персональная опека жены — серьёзнее, чем персональная опека защитника». Смешная фраза, но где‑то она и правдивая. Мы потеряли человека, которого любили в нашей стране. Он достиг многого в футболе как игрок и тренер», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.