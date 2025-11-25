Скидки
Ближайшие матчи чемпионата Армении начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

Ближайшие матчи чемпионата Армении начнутся с минуты молчания в память о Симоняне
Пресс‑служба Федерации футбола Армении объявила, что ближайшие матчи чемпионата Армении начнутся с минуты молчания в память о легенде футбола Никите Симоняне. Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет.

«Его имя на протяжении десятилетий было для нас синонимом футбола. Никита Симонян всегда блистал — как футболист, тренер и функционер, вписав своё имя золотыми буквами в историю армянского и советского футбола.

Под его руководством он подарил армянским болельщикам победы «Арарата‑73», став гордостью всей нации.

В память о легенде армянского футбола матч Премьер‑лиги 25 ноября 2025 года, а также все матчи 15‑го тура Премьер‑лиги и 17‑го тура Первой лиги начнутся с минуты молчания. Все команды выйдут на поле с чёрными повязками на рукавах.

Никита Симонян до последних дней был предан футболу и полностью посвятил себя игре. Его футбольное наследие и личные качества навсегда останутся примером высочайших спортивных и общечеловеческих ценностей», — говорится в заявлении Федерации футбола Армении.

Под руководством Симоняна в 1973 году ереванский «Арарат» стал чемпионом СССР и завоевал Кубок страны.

