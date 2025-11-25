«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд игр на «Олд Траффорд» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории проиграл матч английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» после удаления у соперника. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, до этого в 36 случаях «красные дьяволы» одерживали победу, ещё в 10 была зафиксирована ничья.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уступил на своём поле «Эвертону» со счётом 0:1. На 13-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Идрисса Гейе, получившего красную карточку за удар по лицу партнёра по команде Майкла Кина.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 18 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 18 очками находится на 11-й строчке.