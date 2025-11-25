Первый тур без Карпина и Станковича, но с Ротенбергом. Победа «Спартака» в дерби. ПЛН #118

«Чемпионат» представляет 118-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — бывший футболист «Уфы» и других клубов РПЛ Алексей Никитин — обсуждают последние события и тенденции в нашем чемпионате.

«Спартак» убрал Станковича и выиграл дерби у ЦСКА — что дальше? «Динамо» параллельно осталось без Карпина и тоже взбодрилось, но зацепится ли за работу Гусев? «Локомотив» и «Краснодар» выдали ярчайший матч, «Зенит» взял очки на классе, а у Черчесова проблемы. Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

Телеграм-канал подкаста

Телеграм-канал Миши

Телеграм-канал Андрея

Видеоверсия выпуска:

Аудиоверсия выпуска:

Таймкоды:

0:00 — Всем привет! У нас в гостях Алексей Никитин

0:47 — Вечная память Никите Павловичу Симоняну

2:25 — «Спартак» взял дерби. Что Романов поменял после Станковича и почему ЦСКА бесился из-за судьи

24:49 — «Зенит» не напрягаясь взял очки в Нижнем. Глушенков круче Вендела?

36:58 — Как уходил Карпин и какие шансы у Гусева после победы над Махачкалой

51:34 — Шоу «Краснодара» и «Локомотива». Но с наездами на судей пора заканчивать

1:03:25 — Что ещё было в туре: Дзюба и Пестряков сломили «Сочи», харамбол в Оренбурге, бенефис Даку и серия Черчесова, горе-оборона «Ростова»