«Они были сильнее как в полном составе, так и вдесятером». Аморим — о поражении «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» со счётом 0:1.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'    
Удаления: нет / Гейе – 13'

«Они выглядели сильнее как в полном составе, так и вдесятером. Я заметил, что мы не играли с должной интенсивностью. Они действительно заслужили свою победу.

Соперник оказал нам услугу, получив удаление. Нам нужно быть более активными. Если они играют вдесятером, нам следует давить на них в атакующей зоне. Мы должны стремиться к лучшему.

Чувствуется ли это как шаг назад? Да, особенно по сравнению с тем, как мы выступали. Не стоит зацикливаться на результате — он действительно плохой, но меня больше беспокоит ощущение, которое я испытал во время игры. Сегодня каждый из нас должен был показать лучший уровень игры.

Завтра у нас тренировка, и мы разберем все вопросы», — приводит слова Аморима ВВС.

«Манчестер Юнайтед», игравший в большинстве с 13-й минуты, проиграл «Эвертону» в АПЛ
