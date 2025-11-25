«Они были сильнее как в полном составе, так и вдесятером». Аморим — о поражении «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» со счётом 0:1.

«Они выглядели сильнее как в полном составе, так и вдесятером. Я заметил, что мы не играли с должной интенсивностью. Они действительно заслужили свою победу.

Соперник оказал нам услугу, получив удаление. Нам нужно быть более активными. Если они играют вдесятером, нам следует давить на них в атакующей зоне. Мы должны стремиться к лучшему.

Чувствуется ли это как шаг назад? Да, особенно по сравнению с тем, как мы выступали. Не стоит зацикливаться на результате — он действительно плохой, но меня больше беспокоит ощущение, которое я испытал во время игры. Сегодня каждый из нас должен был показать лучший уровень игры.

Завтра у нас тренировка, и мы разберем все вопросы», — приводит слова Аморима ВВС.