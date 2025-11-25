Скидки
Легенда «Ливерпуля» оценил игру Салаха после разгромного поражения в матче с «Ноттингемом»

Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха. В 12-м туре клуб из Ливерпуля проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 0:3.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33'     0:2 Савона – 46'     0:3 Гиббс-Уайт – 78'    

«Самое важное для «Ливерпуля» в этом сезоне — это не будущее Мо Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда. Самое главное — это победа «Ливерпуля» в Премьер-лиге. Это важнее, чем любой из этих игроков. Если Салах продолжит публиковать комментарии или его агент будет публиковать загадочные твиты, то это эгоистично, это значит, что они думают о себе, а не о футбольном клубе.

Я бы хотел, чтобы Мо Салах проявил себя как один из лидеров, как одна из легенд «Ливерпуля», вышел и высказался от имени команды. Он не должен всегда быть капитаном. Но, очевидно, под угрозой увольнения находится тренер. Любой тренер с такими результатами, как вы сказали, если бы его команда была в четвёрке аутсайдеров или в зоне вылета, оказался бы под давлением», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Комментарии
