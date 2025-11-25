Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков поделился совместным фото с известным рэпером ICEGERGERT

Денис Глушаков поделился совместным фото с известным рэпером ICEGERGERT
Комментарии

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков опубликовал фотографию с известным 24-летним рэп-исполнителем Георгием Гергертом (более известным под псевдонимом ICEGERGERT).

«ICEGERGERT заехал подвигаться! Как вам связка?» — подписал фото Глушаков, которое опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Глушакова

Напомним, 11 октября текущего года Глушаков провёл последний матч в профессиональной карьере футболиста за «СКА-Ростов». По словам экс-футболиста, он уже получил тренерскую лицензию категории А. Глушаков стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака». За сборную футболист провёл 57 матчей, где забил пять голов.

Материалы по теме
Глушаков отреагировал на известие о смерти легенды «Спартака» Никиты Симоняна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android