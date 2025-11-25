Денис Глушаков поделился совместным фото с известным рэпером ICEGERGERT

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков опубликовал фотографию с известным 24-летним рэп-исполнителем Георгием Гергертом (более известным под псевдонимом ICEGERGERT).

«ICEGERGERT заехал подвигаться! Как вам связка?» — подписал фото Глушаков, которое опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Глушакова

Напомним, 11 октября текущего года Глушаков провёл последний матч в профессиональной карьере футболиста за «СКА-Ростов». По словам экс-футболиста, он уже получил тренерскую лицензию категории А. Глушаков стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака». За сборную футболист провёл 57 матчей, где забил пять голов.