Тренер «Челси» Мареска ответил, сыграет ли Коул Палмер с «Барселоной» и «Арсеналом»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер вновь приступил к тренировкам с основной группой, об этом сообщил главный тренер лондонцев Энцо Мареска.

«Мы пока не можем точно сказать, когда он будет полностью готов, но это должно произойти в ближайшее время. Палмер уже работает на поле и начинает выполнять упражнения с мячом. Он чувствует себя неплохо.

Сейчас наше внимание полностью сосредоточено на матче Лиги чемпионов против «Барселоны». После него будем готовиться к встрече с «Арсеналом». Не думаю, что он сможет сыграть в этих двух матчах, но его самочувствие обнадёживает», — приводит слова тренера сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что Палмер сломал палец на ноге. Матч «Челси» — «Барселона» состоится сегодня, 25 ноября.

