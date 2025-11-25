Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легендарный Рафаэль Надаль дал жизненный совет вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю

Легендарный Рафаэль Надаль дал жизненный совет вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в прошлом году, поделился важным посланием для 18-летнего таланта «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

В беседе с программой Movistar+ «Universo Valdano» он рассказал, какой совет дал бы юному футболисту, который стремительно превратился в одну из главных звезд мирового футбола.

«Ему важно быть рядом с людьми, которые искренне хотят ему помочь, и обладать достаточной мудростью, чтобы слышать то, что успешным спортсменам зачастую бывает неприятно слушать», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

По словам экс-теннисиста, рядом с Ямалем должны быть те, кто желает ему добра и способен говорить правду, даже если она не всегда приятна.

Надаль также подчеркнул, что одному из самых обсуждаемых молодых игроков планеты важно «оставаться приземлённым и не отрываться от реальности», несмотря на растущую популярность и давление со стороны медиа.

Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда

Материалы по теме
Ямаль рассказал, что думает о возвращении «Барселоны» на «Камп Ноу»
Истории
Ямаль рассказал, что думает о возвращении «Барселоны» на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android