В Испании раскрыли полную историю сорвавшегося возвращения Месси в «Барселону» из «ПСЖ»

Журналист Sport.es Давид Бернабеу раскрыл полную картину несостоявшегося возвращения Лионеля Месси в «Барселону» летом 2023 года.

По его информации, сделка была практически готова: Ла Лига предварительно согласовала операцию, Хави утвердил спортивный проект, а клуб уже подготовил контракт для аргентинца. Месси сообщил Хави, что хочет вернуться на «Камп Ноу» и готов принять новую роль в составе.

Но спустя несколько дней всё резко поменялось. Как отмечает Sport TV, после встречи Хорхе Месси с руководством стало ясно, что Ла Лига не может дать окончательное разрешение на регистрацию контракта — финансовая ситуация клуба не позволяла провести операцию до конца.

В итоге «Барселона» была вынуждена приостановить процесс, а неопределённость вокруг будущего подтолкнула Месси к переходу в «Интер Майами».

