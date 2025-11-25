Хаби Алонсо готов возглавить «Ливерпуль». «Реал» может вернуть Зидана — indykaila New

Положение Хаби Алонсо в «Реале» становится всё более шатким — в команде, по слухам, нарастает недовольство отдельных игроков, сообщает indykaila New.

По данным источника, Алонсо готов занять место главного тренера «Ливерпуля», если клуб обратится к нему. Генеральный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс давно высоко оценивает Алонсо и рассматривал его как одного из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу после объявления о его уходе. Однако тогда Алонсо предпочёл предложение «Реала» и отклонил вариант с возвращением на «Энфилд».

У Арне Слота теперь есть время до января, чтобы исправить неудачные результаты команды. Если ситуация не изменится, не исключено, что Алонсо всё-таки окажется в Премьер-лиге — уже в роли главного тренера.

Также сообщается, в случае ухода Алонсо руководство «Реала» может временно вернуть Зинедина Зидана к руководству командой.

Напомним, вчера один из самых авторитетных источников в мире The Athletic сообщил, что Винисиус отказывается продлевать контракт с «Реалом» из-за конфликта с Алонсо. Ранее испанские СМИ писали, что отношения между тренером и игроками «Реала» оставляют желать лучшего — футболисты не принимают некоторые тактические решения Хаби.

В трёх последних матчах «Реал» не одержал ни одной победы.

