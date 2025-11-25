Винисиус сообщил Пересу, что не продлевает контракт из-за Хаби Алонсо — The Athletic

Вингер Винисиус Жуниор сообщил «Реалу», что не хочет продлевать контракт, пока его отношения с главным тренером Хаби Алонсо остаются настолько напряжёнными, сообщает The Athletic.

«По словам трёх источников, хорошо осведомлённых о недавней встрече, это сообщение было передано президенту клуба Флорентино Пересу в ходе разговора в конце прошлого месяца. Все собеседники пожелали сохранить анонимность, чтобы не навредить своим отношениям», — говорится в заявлении источника.

Напомним, вчера The Athletic сообщил, что между игроком и тренером конфликт, который, предположительно, вспыхнул из-за замены игрока во втором тайме матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Тогда бразилец в резкой форме выразил своё негодование из-за решения тренера.

