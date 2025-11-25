The Athletic раскрыл полную историю и причину конфликта Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»

Авторитетное издание The Atletic опубликовало информацию о причинах конфликта вингера «Реала» Винисиуса и главного тренера клуба Хаби Алонсо.

Контракт Винисиуса Жуниора действует до конца июня 2027 года. Переговоры о продлении начались в январе, однако, как сообщалось ранее, вскоре зашли в тупик — стороны не смогли прийти к соглашению.

«После победы «Реала» над «Барселоной» (2:1) 26 октября Винисиус пришёл к президенту клуба Флорентино Пересу, чтобы извиниться за своё поведение. Он эмоционально отреагировал на замену, проведённую Алонсо на 72-й минуте: уходил с поля в ярости и кричал: «Всегда я! Я ухожу из команды, так будет лучше, я ухожу!».

Во время той встречи затронули и тему будущего игрока. Винисиус дал понять, что продление контракта сейчас — не лучший вариант для него, учитывая отношения с Алонсо. С тех пор его позиция не изменилась.

Источники, близкие к бразильцу, неоднократно рассказывали The Athletic о его беспокойстве по поводу Алонсо, который возглавил «Реал» в мае после ухода Карло Анчелотти. За первые три месяца сезона напряжение только усилилось, и теперь эта история ежедневно обсуждается внутри клуба и за его пределами.

Корни конфликта уходят в поражение «Реала» 0:4 от «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира 9 июля.

Алонсо планировал оставить Винисиуса в запасе, но из-за травмы Трента Александера-Арнольда ему пришлось поменять решение, и бразилец вышел с первых минут — хоть и на правом фланге, а не на своём привычном левом. С тех пор Винисиус лишь пять раз доигрывал матчи до конца из 17 проведённых «Реалом» в этом сезоне, четыре раза начинал со скамейки, включая недавнюю игру с «Эльче», завершившуюся 2:2.

Винисиус считает, что Алонсо относится к нему несправедливо. Когда игрок опубликовал письмо с извинениями в соцсетях после скандала в игре с «Барселоной», он намеренно не упомянул Алонсо по имени — хотя поблагодарил Переса и других людей в клубе. Источники, близкие к футболисту, утверждают, что это было сделано специально. Такое решение удивило многих в клубе, включая тренерский штаб, ведь Алонсо лично присутствовал при извинениях Винисиуса перед командой на базе клуба.

Алонсо несколько раз говорил о своих отношениях с Винисиусом на пресс-конференциях. Он подчёркивал, что у них нет личного конфликта и что ротация — важная часть его подхода. В последние недели он часто выглядит раздражённым из-за продолжающейся вокруг этого шумихи.

