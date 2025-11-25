Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Юнион Сент-Жиллуаз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэль Надаль высказался о ситуации в «Реале» и работе Хаби Алонсо

Рафаэль Надаль высказался о ситуации в «Реале» и работе Хаби Алонсо
Комментарии

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в прошлом году, поделился мнением о ситуации в «Реале» и работе главного тренера Хаби Алонсо.

«Реал»? Сейчас Алонсо занимает первое место в чемпионате и находится в привилегированном положении в Лиге чемпионов. Не думаю, что кто-либо в клубе отказался бы оказаться на его месте в данный момент. Это новый проект, команде предстоит усвоить много нового. Дом ведь не строится за один день», — приводит слова Надаля Madrid Universal.

Напомним, в последних трёх матчах мадридский клуб не одержал ни одной победы. «Реал» проиграл в Лиге чемпионов «Ливерпулю» (0:1), а также сыграл две ничьих в чемпионате Испании: с «Райо Вальекано» (0:0) и с «Эльче» (2:2).

Болельщики «Кайрата» после матча с «Реалом»

Материалы по теме
The Athletic раскрыл полную историю и причину конфликта Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android