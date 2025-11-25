Рафаэль Надаль высказался о ситуации в «Реале» и работе Хаби Алонсо

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, завершивший карьеру в прошлом году, поделился мнением о ситуации в «Реале» и работе главного тренера Хаби Алонсо.

«Реал»? Сейчас Алонсо занимает первое место в чемпионате и находится в привилегированном положении в Лиге чемпионов. Не думаю, что кто-либо в клубе отказался бы оказаться на его месте в данный момент. Это новый проект, команде предстоит усвоить много нового. Дом ведь не строится за один день», — приводит слова Надаля Madrid Universal.

Напомним, в последних трёх матчах мадридский клуб не одержал ни одной победы. «Реал» проиграл в Лиге чемпионов «Ливерпулю» (0:1), а также сыграл две ничьих в чемпионате Испании: с «Райо Вальекано» (0:0) и с «Эльче» (2:2).

Болельщики «Кайрата» после матча с «Реалом»