«МЮ» в большинстве проиграл «Эвертону», ассистентский хет-трик Кучерова. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» уступил в АПЛ «Эвертону», играя почти всю встречу в большинстве, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз», «Вашингтон Кэпиталз» с пасом Александра Овечкина уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня