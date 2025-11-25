«МЮ» в большинстве проиграл «Эвертону», ассистентский хет-трик Кучерова. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» уступил в АПЛ «Эвертону», играя почти всю встречу в большинстве, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз», «Вашингтон Кэпиталз» с пасом Александра Овечкина уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед», игравший в большинстве с 13-й минуты, проиграл «Эвертону» в АПЛ.
- Три очка Кучерова и шат-аут Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией».
- Голевые Овечкина и Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус» со счётом 5:1.
- СКА одержал уверенную победу над ЦСКА в армейском дерби.
- 9 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения в дерби с «Нью-Йорком».
- Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить в гостях «Мемфис».
- «Флорида» победила «Нэшвилл» в матче с 11 голами. У Тарасова 36 сейвов, у Свечкова гол.
- The Athletic раскрыл полную историю и причину конфликта Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале».
- Игрок «Эвертона» Гейе был удалён в матче с «МЮ» за стычку с одноклубником.
- В Испании раскрыли полную историю сорвавшегося возвращения Месси в «Барселону» из «ПСЖ».
