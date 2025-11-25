Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Юнион Сент-Жиллуаз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

25 ноября главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, баскетбол, НБА

«МЮ» в большинстве проиграл «Эвертону», ассистентский хет-трик Кучерова. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» уступил в АПЛ «Эвертону», играя почти всю встречу в большинстве, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз», «Вашингтон Кэпиталз» с пасом Александра Овечкина уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед», игравший в большинстве с 13-й минуты, проиграл «Эвертону» в АПЛ.
  2. Три очка Кучерова и шат-аут Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией».
  3. Голевые Овечкина и Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус» со счётом 5:1.
  4. СКА одержал уверенную победу над ЦСКА в армейском дерби.
  5. 9 очков Егора Дёмина не помогли «Бруклину» избежать поражения в дерби с «Нью-Йорком».
  6. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить в гостях «Мемфис».
  7. «Флорида» победила «Нэшвилл» в матче с 11 голами. У Тарасова 36 сейвов, у Свечкова гол.
  8. The Athletic раскрыл полную историю и причину конфликта Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале».
  9. Игрок «Эвертона» Гейе был удалён в матче с «МЮ» за стычку с одноклубником.
  10. В Испании раскрыли полную историю сорвавшегося возвращения Месси в «Барселону» из «ПСЖ».

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события вторника: «Челси» — «Барса» в ЛЧ, «Спартак» — «Ак Барс» в КХЛ, НХЛ и баскетбол
Топ-события вторника: «Челси» — «Барса» в ЛЧ, «Спартак» — «Ак Барс» в КХЛ, НХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android