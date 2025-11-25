«В случае с Рафиньей мы допустили ошибки». Флик прокомментировал восстановление игрока

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о восстановлении полузащитника своей команды Рафиньи перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Могу сказать, что я не сержусь на наш медицинский персонал. У нас очень опытная команда. В случае с Рафиньей мы допустили ошибки. Но такова человеческая природа. Это всё, что я могу сказать. Много шума, но ничего конкретного. Для меня самое главное — его возвращение. Что касается минут и того, сколько он будет играть, мы решим. Он дважды получал травму, и на таком этапе это нехорошо, мы бережно к нему относимся. Я очень рад его возвращению. В субботу он сыграл всего несколько минут, но мы увидели разницу. Он создаёт нам пространство как с мячом, так и без него. Рад видеть его снова», — приводит слова Флика Football Espana.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» всё больше недовольны своими планами восстановления и считают, что это играет ключевую роль как в кризисе с травмами, так и в снижении результатов команды.