Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Юнион Сент-Жиллуаз. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В случае с Рафиньей мы допустили ошибки». Флик прокомментировал восстановление игрока

«В случае с Рафиньей мы допустили ошибки». Флик прокомментировал восстановление игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о восстановлении полузащитника своей команды Рафиньи перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Могу сказать, что я не сержусь на наш медицинский персонал. У нас очень опытная команда. В случае с Рафиньей мы допустили ошибки. Но такова человеческая природа. Это всё, что я могу сказать. Много шума, но ничего конкретного. Для меня самое главное — его возвращение. Что касается минут и того, сколько он будет играть, мы решим. Он дважды получал травму, и на таком этапе это нехорошо, мы бережно к нему относимся. Я очень рад его возвращению. В субботу он сыграл всего несколько минут, но мы увидели разницу. Он создаёт нам пространство как с мячом, так и без него. Рад видеть его снова», — приводит слова Флика Football Espana.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» всё больше недовольны своими планами восстановления и считают, что это играет ключевую роль как в кризисе с травмами, так и в снижении результатов команды.

Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Рафинья приступил к тренировкам после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android