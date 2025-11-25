Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 25 ноября

Скидки
Галатасарай — Юнион Сент-Жиллуаз. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона—2025/2026 по футболу на 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, пройдёт два матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/4 финала Пути регионов Кубка России на 25 ноября (время московское):

18:00. «Торпедо» Москва – «Балтика»;
20:30. «Арсенал» Тула – «Рубин».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также армейцы являются обладателями Суперкубка России.

