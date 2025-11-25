«Торпедо» — «Балтика»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск

Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Торпедо — Балтика: текстовая трансляция матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Встречу примет стадион «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
В последний раз «Торпедо» играло с «Балтикой» в мае этого года. Тогда, в матче 31-го тура Лиги Pari, победу со счётом 1:0 одержали автозаводцы.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
