«Арсенал» Тула — «Рубин»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

«Арсенал» Тула — «Рубин»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск
Сегодня, 25 ноября, пройдёт матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». Команды будут играть на стадионе «Арсенал». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 20:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Рубин
Казань
В последний раз «Рубин» играл с «Арсеналом» в апреле 2023 года. Тогда, в матче 28-го тура Лиги Pari, победу со счётом 1:0 одержали казанцы.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также армейцы являются обладателями Суперкубка России.

