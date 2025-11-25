«Арсенал» Тула — «Рубин»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 ноября, пройдёт матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». Команды будут играть на стадионе «Арсенал». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз «Рубин» играл с «Арсеналом» в апреле 2023 года. Тогда, в матче 28-го тура Лиги Pari, победу со счётом 1:0 одержали казанцы.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также армейцы являются обладателями Суперкубка России.