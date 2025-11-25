Скидки
Галатасарай — Юнион Сент-Жиллуаз. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 25 ноября

Сегодня, 25 ноября, состоятся девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 25 ноября (время московское):

20:45. «Галатасарай» – «Юнион»;
20:45. «Аякс» – «Бенфика»;
23:00. «Наполи» – «Карабах»;
23:00. «Славия» Прага – «Атлетик» Бильбао;
23:00. «Марсель» – «Ньюкасл Юнайтед»;
23:00. «Будё-Глимт» – «Ювентус»;
23:00. «Манчестер Сити» – «Байер»;
23:00. «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»;
23:00. «Челси» – «Барселона».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
