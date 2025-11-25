Игрок «Локомотива» Руденко: со «Спартаком» нужно забивать три и проходить — это возможно

Футболист московского «Локомотива» Александр Руденко высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра состоится 26 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Восстановимся и подготовимся к «Спартаку». Нужно проходить дальше — это возможно. Забивать три мяча и двигаться дальше», — сказал Руденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 3:1 в пользу «Спартака». Победитель этой пары выйдет в следующую стадию Пути РПЛ, а проигравший опустится в нижнюю сетку — Путь регионов.