Игрок «Локомотива» Руденко: со «Спартаком» нужно забивать три и проходить — это возможно

Игрок «Локомотива» Руденко: со «Спартаком» нужно забивать три и проходить — это возможно
Футболист московского «Локомотива» Александр Руденко высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра состоится 26 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Восстановимся и подготовимся к «Спартаку». Нужно проходить дальше — это возможно. Забивать три мяча и двигаться дальше», — сказал Руденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 3:1 в пользу «Спартака». Победитель этой пары выйдет в следующую стадию Пути РПЛ, а проигравший опустится в нижнюю сетку — Путь регионов.

«Локомотив» опубликовал нарезку действий Монтеса после слов агента Баринова о зарплате
