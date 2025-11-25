Флик — о «Челси»: это одна из лучших команд в мире

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о «Челси» перед матчем между командами в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю, что это одна из лучших команд в мире. Произошло много перемен в клубе. Они изменили клуб, много молодых игроков, фантастический тренер, который помогает им раскрыть свой потенциал и играть в футбол. Смотреть все их матчи — одно удовольствие. Я очень ценю то, что они делают. Это молодая команда с выдающимися игроками. Для нас это хороший матч. Это Лига чемпионов. Лига чемпионов — непростая задача. Мы уверены в себе, верим в свои силы и будем бороться завтра, как и всегда», — приводит слова Флика Football Espana.

После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» и «Челси» набрали по семь очков.