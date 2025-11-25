Алаев, Митрофанов и Зырянов внесены в базу данных «Миротворца»*

Президент Мир РПЛ Александр Алаев, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и председатель правления «Зенита» Константин Зырянов внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Зырянову, Алаеву и Митрофанову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Александр Алаев занимает должность президента Российской Премьер-Лиги с 2022 года. Константин Зырянов занял должность председателя правления санкт-петербургского «Зенита» в августе этого года, а Максим Митрофанов является генсеком Российского футбольного союза с 2022-го.

Отметим, что ранее в базу данных «Миротворца» попадали экс-футболисты сборной России и СССР. В том числе Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов и Никита Симонян.

* сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.