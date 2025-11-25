Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хачатурянц считает, что Леонида Федуна не хватает российскому футболу

Хачатурянц считает, что Леонида Федуна не хватает российскому футболу
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о бывшем владельце московского «Спартака» Леониде Федуне.

«Думаю, что Леонида Федуна не хватает российскому футболу. Он очень любил клуб. Это самое главное», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Федун являлся президентом московского «Спартак» с 2004 года до августа 2022 года, а также был председателем совета директоров. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 16 проведённых матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-глава РПЛ Хачатурянц оценил работу «Спартака» после ухода Федуна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android