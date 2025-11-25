Хачатурянц считает, что Леонида Федуна не хватает российскому футболу

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о бывшем владельце московского «Спартака» Леониде Федуне.

«Думаю, что Леонида Федуна не хватает российскому футболу. Он очень любил клуб. Это самое главное», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Федун являлся президентом московского «Спартак» с 2004 года до августа 2022 года, а также был председателем совета директоров. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 16 проведённых матчей.