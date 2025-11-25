Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Наполи» — «Карабах»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Комментарии

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Наполи» и «Карабах». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Шимон Марциняк (Плоцк, Польша). В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
В минувшем туре «Наполи» сыграл вничью с «Айнтрахтом» со счётом 0:0, а «Карабах» – с «Челси» (2:2).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
