«Наполи» — «Карабах»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Наполи» и «Карабах». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Шимон Марциняк (Плоцк, Польша). В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «Наполи» сыграл вничью с «Айнтрахтом» со счётом 0:0, а «Карабах» – с «Челси» (2:2).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.