Три звезды «Реала» недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо — Cadena SER

Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Джуд Беллингем недовольны работой главного тренера команды Хаби Алонсо, сообщает Cadena SER.

Винисиус отказывается продлевать контракт с мадридским клубом, пока команду тренирует Алонсо. Игрок считает, что тренер относится к нему несправедливо. Вальверде желает играть в линии полузащиты, однако Алонсо не видит в нём центрального полузащитника и предпочитает ставить футболиста на позицию правого защитника. Беллингем не нашёл своего места в системе Алонсо, и, хотя он и демонстрирует проблески своего мастерства, не верит, что тренер выжимает максимум из его возможностей.

Мадридский «Реал» не может победить в чемпионате Испании два тура подряд. Команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2).