Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Три звезды «Реала» недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо — Cadena SER

Аудио-версия:
Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Джуд Беллингем недовольны работой главного тренера команды Хаби Алонсо, сообщает Cadena SER.

Винисиус отказывается продлевать контракт с мадридским клубом, пока команду тренирует Алонсо. Игрок считает, что тренер относится к нему несправедливо. Вальверде желает играть в линии полузащиты, однако Алонсо не видит в нём центрального полузащитника и предпочитает ставить футболиста на позицию правого защитника. Беллингем не нашёл своего места в системе Алонсо, и, хотя он и демонстрирует проблески своего мастерства, не верит, что тренер выжимает максимум из его возможностей.

Мадридский «Реал» не может победить в чемпионате Испании два тура подряд. Команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2).

Испания — Примера . 13-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фебас – 53'     1:1 Хёйсен – 78'     2:1 Родригес – 84'     2:2 Беллингем – 87'    
Удаления: Чуст – 90+6' / нет
