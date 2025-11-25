Три звезды «Реала» недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо — Cadena SER

Футболисты мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Джуд Беллингем недовольны работой главного тренера команды Хаби Алонсо, сообщает Cadena SER.
Винисиус отказывается продлевать контракт с мадридским клубом, пока команду тренирует Алонсо. Игрок считает, что тренер относится к нему несправедливо. Вальверде желает играть в линии полузащиты, однако Алонсо не видит в нём центрального полузащитника и предпочитает ставить футболиста на позицию правого защитника. Беллингем не нашёл своего места в системе Алонсо, и, хотя он и демонстрирует проблески своего мастерства, не верит, что тренер выжимает максимум из его возможностей.
Мадридский «Реал» не может победить в чемпионате Испании два тура подряд. Команда сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2).
- 25 ноября 2025
-
11:15
-
10:56
-
10:55
-
10:47
-
10:42
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:11
-
10:02
-
10:02
-
09:51
-
09:50
-
09:46
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:22
-
09:21
-
09:21
-
09:15
-
09:03
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:11
-
06:46
-
06:00
-
05:53
-
05:43
-
04:18
-
04:01
-
04:00