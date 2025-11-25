Гурцкая объяснил, почему ЦСКА не получил пенальти за столкновение Максименко с Круговым

Известный футбольный комментатор Тимур Гурцкая прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота красно-белых после столкновения футболиста армейцев Данилы Кругового с вратарём Александром Максименко.

— Мне хочется понять, почему в моменте с Круговым это не пенальти. Потому что движение Максименко было в него, оно было встречным.

— Ну как какие-то люди объясняют, что закончено было движение Кругового. И был похожий момент… Не то в матче «Милан» — «Интер», не то «Арсенал» — «Тоттенхэм».

— Да, но контакт происходит, когда мяч ещё в поле.

— Ну, знаешь, если по букве закона, он формально ещё не пересёк поле, но уже никаким образом — даже если бы не тронул Круга вратарь — он бы не успел к мячу, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».