Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гурцкая объяснил, почему ЦСКА не получил пенальти за столкновение Максименко с Круговым

Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Тимур Гурцкая прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота красно-белых после столкновения футболиста армейцев Данилы Кругового с вратарём Александром Максименко.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

— Мне хочется понять, почему в моменте с Круговым это не пенальти. Потому что движение Максименко было в него, оно было встречным.
— Ну как какие-то люди объясняют, что закончено было движение Кругового. И был похожий момент… Не то в матче «Милан» — «Интер», не то «Арсенал» — «Тоттенхэм».

— Да, но контакт происходит, когда мяч ещё в поле.
— Ну, знаешь, если по букве закона, он формально ещё не пересёк поле, но уже никаким образом — даже если бы не тронул Круга вратарь — он бы не успел к мячу, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Новости. Футбол
