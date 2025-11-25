Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Семшов обозначил условие для назначения Романова в «Спартак» на постоянной основе

Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Вадиме Романове. Он назвал условие, при котором специалист может рассчитывать на назначение наставником красно-белых на постоянной основе. Романов должен стать авторитетом для игроков и показать руководству, что у него получается работать на высоком уровне.

«Никто не знает, сколько есть времени у Романова. Не забывайте, что это «Спартак», это великий клуб. Если Романов станет авторитетом для игроков и руководство увидит, что у него получается, то он может остаться. Даже сам Романов не знает, как всё может сложиться», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

