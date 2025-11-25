«Я беру на себя ответственность за оба рецидива». Рафинья высказался о травмах

28-летний полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался о травмах и процессе восстановления после них.

«У меня были очень тяжёлые времена, тяжёлый период. Как я уже говорил, я из тех, кто хочет помочь команде. Провести эти месяцы без игры было тяжело. Возвращаться после двух месяцев без игры — это сложно, и мне нужно снова войти в игровой ритм. Надеюсь вернуться как можно скорее. У меня было два рецидива; первый был по моей вине, и второй, возможно, тоже на моей совести. Я беру на себя ответственность за оба рецидива. Я совершил несколько ошибок, и именно поэтому я сорвался», — приводит слова Рафиньи Marca.

В конце сентября Рафинья получил повреждение во время матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1), после чего случилось два рецидива во время тренировок.