Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Рафинья высказался об Эстевао и Ямале перед матчем «Барселоны» с «Челси» в ЛЧ

28-летний полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался о нападающем каталонского клуба Ламине Ямале, а также о футболисте «Челси» Эстевао Виллиане перед матчем между командами в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«Для меня это два футболиста невероятного уровня. В ближайшие годы своей карьеры они войдут в число лучших футболистов мира. Я работаю с Ламином в клубе и с Эстевао в сборной, и это два невероятно талантливых игрока. Всё зависит от них. Они на правильном пути к тому, чтобы стать лучшими на своих позициях, в своих клубах и в своих национальных командах. Талант — это личное дело. Я могу помочь им в тактических вопросах, хотя это также больше зависит от тренера. Я стараюсь помогать, используя свой опыт. Это таланты, которые будут расти ещё долгие годы», — приводит слова Рафиньи Marca.

