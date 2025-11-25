Умер обладатель Кубка СССР по футболу с московским «Динамо» Сергей Крестененко

Бывший футболист московского «Динамо» и воронежского «Факела», обладатель Кубка СССР Сергей Крестененко умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Факела» в телеграм-канале клуба.

«Вчера вечером из жизни ушёл Сергей Крестененко – представитель Союза ветеранов клуба, большой игрок и тренер. Приносим искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича, а также всем болельщикам футбольного клуба «Факел»...» — сказано в сообщении пресс-службы воронежцев.

По ходу игровой карьеры Сергей Крестененко выступал за московские «Торпедо», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», с которым выиграл Кубок СССР в 1977 году. Вместе со «Спартаком» стал серебряным призёром чемпионата СССР (1981).