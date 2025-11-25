Защитник «Краснодара» Диего Коста интересен «Атлетико Паранаэнсе» — журналист Са

Бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» заинтересован в приобретении защитника «Краснодара» Диего Косты, сообщает журналист Габриэл Са на своей странице в социальной сети Х.

Бразильский клуб в ближайшее время подготовит предложение «Краснодару» по трансферу 26-летнего игрока.

Коста выступает в составе «Краснодара» с июля 2024 года. Он перешёл в российский клуб из бразильского «Сан-Паулу» за € 7,5 млн. Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.