Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Булыкин: хотелось бы, чтобы Гусев стал главным тренером — он всё знает и умеет

Булыкин: хотелось бы, чтобы Гусев стал главным тренером — он всё знает и умеет
Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин признался, что хотел бы видеть Ролана Гусева полноценным главным тренером московского «Динамо». Сейчас он занимает этот пост с приставкой «исполняющий обязанности».

«Амбиции и желание — не те качества, которые нужны Гусеву, чтобы он остался в «Динамо». После первого прихода отмечали, что он хорошо исполнил обязанности главного тренера. Был результат, общался с ребятами, держался на пресс-конференциях. Он уже может быть главным тренером. Степашин правильно сказал, что если будет хороший результат, то оставят. Вот его задача показать результаты, даже если это будет в ущерб игре. Тогда станет тренером. Пожелаем ему удачи! Мы играли с Роланом, сейчас тоже, но уже в падел. Хотелось бы, чтобы Гусев стал главным тренером. Он долго в профессии. Всё знает и умеет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

