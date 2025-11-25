Булыкин: хотелось бы, чтобы Гусев стал главным тренером — он всё знает и умеет

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин признался, что хотел бы видеть Ролана Гусева полноценным главным тренером московского «Динамо». Сейчас он занимает этот пост с приставкой «исполняющий обязанности».

«Амбиции и желание — не те качества, которые нужны Гусеву, чтобы он остался в «Динамо». После первого прихода отмечали, что он хорошо исполнил обязанности главного тренера. Был результат, общался с ребятами, держался на пресс-конференциях. Он уже может быть главным тренером. Степашин правильно сказал, что если будет хороший результат, то оставят. Вот его задача показать результаты, даже если это будет в ущерб игре. Тогда станет тренером. Пожелаем ему удачи! Мы играли с Роланом, сейчас тоже, но уже в падел. Хотелось бы, чтобы Гусев стал главным тренером. Он долго в профессии. Всё знает и умеет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.