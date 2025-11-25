Скидки
Бывшему главному тренеру сборной Дании диагностировали рак мозга — NRK

Бывшему главному тренеру сборной Дании диагностировали рак мозга — NRK
Комментарии

Бывшему главному тренеру сборной Дании норвежцу Оге Харейде диагностировали рак мозга, сообщает NRK.

Харейде прошёл шестинедельный курс лучевой терапии. Сейчас он проходит курс химиотерапии, принимая лекарства.

В качестве футболиста он выступал за норвежские «Хёдд» и «Мольде», а также за английские «Норвич Сити» и «Манчестер Сити». Тренерскую карьеру норвежец начал в 1985 году в «Мольде», который под его руководством выиграл Кубок страны (1994). Позднее работал в шведских «Хельсингборге» и «Мальмё», норвежских «Русенборге» и «Викинге», а также в датском «Брондбю». В разные годы возглавлял сборные Норвегии, Дании и Исландии, которая стала последним местом его работы. Тренерскую карьеру завершил в 2024 году.

