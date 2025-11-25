Быстров: видно, что Романов подготовился к игре с ЦСКА, от Станковича мы этого не видели

Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов провёл хорошую подготовку к игре 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Видно, что тренер подготовил команду. Видно, что готовился к матчу. То, что мы от Станковича не видели. Потому что… Ну, выпуская трёх футболистов в старте и меняя их в перерыве… Ну ты же должен понимать, кто в какой форме находится. А после матча говорить: «Я не понимаю, как там можно удаляться». Ну это слабый тренер. Давайте так. Вот этими действиями именно», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Станкович покинул «Спартак» 11 ноября.