Булыкин: после 3:1 от «Спартака» в КР «Локомотиву» будет тяжело, но футбол непредсказуем

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Игра состоится 26 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Должны быть изменения в составе. «Локомотиву» и «Спартаку» будет тяжело. На морально-волевых надо будет показать хорошую игру и результат. Думаю, «Спартак» — небольшой фаворит. Но «Локомотив» может преподнести сюрприз и хорошо сыграть. Конечно, после 3:1 «Локомотиву» будет тяжело, но футбол непредсказуем. Всё возможно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 3:1 в пользу «Спартака». Победитель этой пары выйдет в следующую стадию Пути РПЛ, а проигравший опустится в нижнюю сетку — Путь регионов.