Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Булыкин: после 3:1 от «Спартака» в КР «Локомотиву» будет тяжело, но футбол непредсказуем

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Игра состоится 26 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Должны быть изменения в составе. «Локомотиву» и «Спартаку» будет тяжело. На морально-волевых надо будет показать хорошую игру и результат. Думаю, «Спартак» — небольшой фаворит. Но «Локомотив» может преподнести сюрприз и хорошо сыграть. Конечно, после 3:1 «Локомотиву» будет тяжело, но футбол непредсказуем. Всё возможно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 3:1 в пользу «Спартака». Победитель этой пары выйдет в следующую стадию Пути РПЛ, а проигравший опустится в нижнюю сетку — Путь регионов.

Игрок «Локомотива» Руденко: со «Спартаком» нужно забивать три и проходить — это возможно
