Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Наумов рассказал, что может помешать «Спартаку» в матче с «Локомотивом» в Кубке России

Наумов рассказал, что может помешать «Спартаку» в матче с «Локомотивом» в Кубке России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что может помешать «Спартаку» в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«До игры шансы есть всегда. Можно отыграть разницу. Всё будет зависеть от настроя «Локомотива». Для «Спартака» негативную роль может сыграть желание удержать преимущество, которое они добыли в первом матче. Команда в таком случае начинает играть на удержание. Если такого не будет, «Локомотиву» будет крайне сложно. Всё будет зависеть от тактики. У «Локомотива» должен быть хороший настрой после удачного матча с «Краснодаром». Хоть и ничья, но играли очень хорошо. Всё-таки «Локомотив» — кубковая команда. Могут достать «Спартак», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

