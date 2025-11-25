Рафинья прокомментировал перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов
Поделиться
28-летний полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал перспективы «Барселоны» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов перед матчем 5-го тура общего этапа с «Челси».
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кандидаты на победу в ЛЧ? Если вы посмотрите все мои интервью, я всегда говорил, что, играя за «Барселону», главной целью должна быть победа в Лиге чемпионов», — приводит слова Рафиньи Marca.
После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» и «Челси» набрали по семь очков. Сине-гранатовые занимают 11-е место в турнирной таблице, а лондонский клуб располагается на 12-й строчке.
В предыдущем туре «Барселона» сыграла вничью с «Брюгге» со счётом 3:3, а «Челси» не смог победить «Карабах» (2:2).
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
12:50
-
12:38
-
12:32
-
12:28
-
12:17
-
12:11
-
12:03
-
11:50
-
11:46
-
11:39
-
11:26
-
11:25
-
11:15
-
10:56
-
10:55
-
10:47
-
10:42
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:11
-
10:02
-
10:02
-
09:51
-
09:50
-
09:46
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:22
-
09:21
-
09:21
-
09:15
-
09:03