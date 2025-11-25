Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Рафинья прокомментировал перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов

Рафинья прокомментировал перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов
Комментарии

28-летний полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал перспективы «Барселоны» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов перед матчем 5-го тура общего этапа с «Челси».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«Кандидаты на победу в ЛЧ? Если вы посмотрите все мои интервью, я всегда говорил, что, играя за «Барселону», главной целью должна быть победа в Лиге чемпионов», — приводит слова Рафиньи Marca.

После четырёх матчей общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» и «Челси» набрали по семь очков. Сине-гранатовые занимают 11-е место в турнирной таблице, а лондонский клуб располагается на 12-й строчке.

В предыдущем туре «Барселона» сыграла вничью с «Брюгге» со счётом 3:3, а «Челси» не смог победить «Карабах» (2:2).

