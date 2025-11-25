Скидки
Совершивший наезд на толпу болельщиков «Ливерпуля» мужчина сегодня предстанет перед судом

Совершивший наезд на толпу болельщиков «Ливерпуля» мужчина сегодня предстанет перед судом
Устроивший массовое ДТП на параде по случаю завоевания «Ливерпулем» чемпионского титула мужчина сегодня предстанет перед судом, сообщает онлайн-издание RMC Sport.

По данным источника, 54-летний Пол Дойл обвиняется в умышленном нанесении телесных повреждений 12 людям и попытке причинить их ещё 17, а также в насилии и опасном вождении.

Напомним, чемпионский парад «красные» провели 26 мая. В этот день, около 18:00 по местному времени, автомобиль под управлением Дойла врезался в пешеходов на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. Сообщалось, что в результате пострадали минимум 47 человек, двое из которых получили тяжёлые травмы.

