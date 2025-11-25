Совершивший наезд на толпу болельщиков «Ливерпуля» мужчина сегодня предстанет перед судом

Устроивший массовое ДТП на параде по случаю завоевания «Ливерпулем» чемпионского титула мужчина сегодня предстанет перед судом, сообщает онлайн-издание RMC Sport.

По данным источника, 54-летний Пол Дойл обвиняется в умышленном нанесении телесных повреждений 12 людям и попытке причинить их ещё 17, а также в насилии и опасном вождении.

Напомним, чемпионский парад «красные» провели 26 мая. В этот день, около 18:00 по местному времени, автомобиль под управлением Дойла врезался в пешеходов на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. Сообщалось, что в результате пострадали минимум 47 человек, двое из которых получили тяжёлые травмы.