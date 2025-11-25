Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Оренбурга» высказался перед матчем Кубка России с «Краснодаром»

Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался перед ответным матчем 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
«Наши желания и наши цели не меняются вне зависимости играем мы на выезде или дома. Поэтому хотелось бы сделать то, что мы не смогли на домашнем поле, порадовать болельщиков, постараться обыграть эту команду. Понятно, что это будет непросто, но, я думаю, в Премьер-Лиге нет простых команд. Состав будет основной, боевой, поэтому все, кто выйдет, у меня нет сомнений, приложат максимум из того, что могут», — приводит слова Ахметзянова официальный телеграм-канал клуба.

Первый матч между командами прошёл 5 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился победой гостей со счётом 3:1.

