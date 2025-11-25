Главный тренер «Оренбурга» высказался перед матчем Кубка России с «Краснодаром»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался перед ответным матчем 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром».

«Наши желания и наши цели не меняются вне зависимости играем мы на выезде или дома. Поэтому хотелось бы сделать то, что мы не смогли на домашнем поле, порадовать болельщиков, постараться обыграть эту команду. Понятно, что это будет непросто, но, я думаю, в Премьер-Лиге нет простых команд. Состав будет основной, боевой, поэтому все, кто выйдет, у меня нет сомнений, приложат максимум из того, что могут», — приводит слова Ахметзянова официальный телеграм-канал клуба.

Первый матч между командами прошёл 5 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершился победой гостей со счётом 3:1.